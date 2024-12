Polacy brutalnie zdiagnozowani. Thurnbichler może mieć kłopoty. "Teraz czekamy"

Polscy skoczkowie przez ostatnie lata przyzwyczaili kibiców do spektakularnych wyników. Niestety coś złego stało się z nimi w poprzednim sezonie. Także obecnie trwające zmagania w Pucharze Świata nie rozpoczęły się dla nich najlepiej. Nerwowo na formę swoich podopiecznych musi spoglądać Thomas Thurnbichler. Austriak poszedł niedawno na rękę najstarszym zawodnikom, co może kosztować go nawet utratę posady. "Nie wiem, co o tym wszystkim sądzić" – przyznał wprost Rafał Kot na łamach WP SportoweFakty.