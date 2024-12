Wielkimi krokami zbliżają się kolejne konkursy Pucharu Świata, które odbędą się w Titisee-Neustadt. Będą to pierwsze zawody na niemieckiej skoczni w sezonie, przez co też gospodarze chcą pokazać się z jak najlepszej strony. Stefan Horngacher nawet zaczął się już "odgrażać", że jego zawodnicy są w stanie skakać na bardzo wysokim poziomie. A to ostrzeżenie m.in. dla Polaków, którzy chcą w końcu zacząć rywalizować ze światową czołówką jak równi z równymi.