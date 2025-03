Niemiec jak Paweł Wąsek. Ogłosił wycofanie z Pucharu Świata. Podał powód

Philipp Raimund zdaje się być jedną z większych nadziei niemieckich skoków narciarskich na przyszłość. Jego sytuację w pewnym sensie można porównać do tego, co dzieje się w polskiej kadrze, gdzie mamy trzech liderów, którzy skaczą na najwyższym poziomie od wielu lat i jedynym następcą, którego już widać, jest Paweł Wąsek . Najmłodszy z polskich skoczków w kadrze A w tym sezonie wykonał bardzo wyraźny progres, którego z pewnością potrzebował, aby móc osiągać świetne wyniki na tle czołówki.

Raimund wycofał się z rywalizacji w Planicy. Wytłumaczył decyzję

Jak na razie nie był jednak w stanie przezwyciężyć swojego strachu przed skakaniem na mamucie w Planicy. Nie zmieni się to najprawdopodobniej także w tym sezonie. 24-latek nie wystartuje w piątkowych oraz sobotnich zawodach. Swoją decyzję wytłumaczył w poście na Instagramie. "Wielu z Was pytało, dlaczego nie latam, więc oto moje wyjaśnienie. Jak niektórzy z Was wiedzą, mam lęk wysokości. Zazwyczaj mam go pod kontrolą i nie stanowi on problemu podczas skoków narciarskich. Jednak na skoczniach do lotów zdarza się, że moje ciało reaguje samoistnie, bez mojej kontroli, i przez około 1,5 sekundy czuję, jakbym tylko obserwował samego siebie, uwięziony w sile, której nie mogę opanować" - rozpoczął.