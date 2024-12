Kubacki wypalił. Przejął mikrofon i się zaczęło. "Dalej nie będę jej lubił"

Słodko-gorzko rozpoczęły się zimowe zmagania dla polskich skoczków narciarskich . Większość z nich ma już na koncie pierwsze punkty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata , jednak brakuje spektakularnych rezultatów. W Ruce chyba największe powody do radości miał Dawid Kubacki , który niedzielny konkurs ukończył na dziesiątej pozycji. Teraz chce iść za ciosem i ma ku temu wyśmienitą okazję. Najbliższy weekend czołowe nazwiska zawitają do Wisły. "Biało-Czerwonych" będzie wspierała więc spora grupa kibiców.

Nic dziwnego, że wśród podopiecznych Thomasa Thurnbichlera panują względnie dobre humory. Za nimi choćby czwartkowe treningi. Zakończyły się one oficjalną konferencją prasową. Nie zabrakło na niej między innymi Dawida Kubackiego. Gdy przyszła jego kolej do wygłoszenia kilku słów przed mikrofonem, 34-latek nieco zaskoczył i podzielił się z dziennikarzami swoimi aktualnymi odczuciami co do obiektu w województwie śląskim.