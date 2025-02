Fatalny upadek polskiego skoczka. Po wylądowaniu doszło do dramatu, jest nagranie

Kibice zwracają przede wszystkim uwagę na to, co dzieje się w rywalizacji o kryształową kulę, co nie jest niczym dziwnym, wszak właśnie konkursy Pucharu Świata są tymi najważniejszymi w skokach narciarskich. Jednak aby dostać się do światowej elity, trzeba pokazać się najpierw w zawodach innej kategorii. Mowa tu o Pucharze Kontynentalnym, czy FIS Cup, gdzie skaczą przede wszystkim młodzi zawodnicy.

Reklama