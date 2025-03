Polak nagłośnił aferę w skokach. Uderza nie tylko w Norwegów. Mocne zarzuty

Wtedy długo byłem w hotelu, w którym przebywał FIS, i w którym były wszystkie kadry. Odbywało się pierwsze czipowanie kombinezonów. I przyszedł jeden ze sprzętowców do recepcji hotelu, żeby powiedzieć "No, my to potrzebujemy na kombinezony wiele pokoi, najlepiej rozliczanych godzinowo. Na ich szycie, na przechowywanie". Słysząc takie słowa, można pomyśleć: "No dobra, po prostu dużo robią", ale mi się otworzył nóż w kieszeni, bo przecież FIS ogłaszał, że po to wprowadza czipowanie, żeby ograniczyć liczbę kombinezonów i wyrównać szanse bogatych i biednych. Tymczasem od początku coś tu nie gra, coś się nie klei, a ludzie z FIS-u mają to gdzieś i chcą po prostu dalej rządzić Pucharem Świata.

~ Jakub Balcerski