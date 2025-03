W miniony weekend doszło do niespodziewanej wymiany zdań między Radosławem Sikorskim a Elonem Muskiem. Wszystko zaczęło się od wpisu, który najbogatszy człowiek świata zamieścił na portalu "X". Doradca obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych oznajmił, że gdyby wyłączył Ukrainie swój system Starlink, to byłby ich koniec.

"Mój system Starlink jest kręgosłupem ukraińskiej armii. Cała ich linia frontu zawaliłaby się, gdybym go wyłączył " - napisał miliarder.

Radosław Sikorski starł się z Elonem Muskiem. Wpis polskiego ministra wywołał poruszenie

Do tej ostrej wymiany zdań włączył się także Marco Rubio, który również postanowił wbić szpilę Sikorskiemu, jednocześnie zapewniając że Stany nie zamierzają odcinać Ukraińców od Starlinka, co zgrabnie postanowił wykorzystać polski minister, by nieco załagodzić cały spór.