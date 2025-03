Wielka awantura na murawie. Rywalom Jagiellonii puściły hamulce. Jest wideo

Piłkarze Cercle Brugge, rywal Jagielloni Białystok w 1/8 finału LKE, w krajowej lidze nie odnieśli zwycięstwa od 51 dni. Mają zatem powody do frustracji. Ale to nie one były powodem awantury, do jakiej doszło na ich obiekcie tuż po derbach z FC Brugge (1:3). Jeden z rywali wbiegł na murawę z klubową flagą i zatknął ją na środku boiska. Momentalnie rozpętała się chryja z udziałem zawodników obu zespołów.