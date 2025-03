FIS rozpoczął procedury, które pozwolą wyjaśnić, jak doszło do tego oszustwa, ale to samo zrobiła także norweska federacja, która już dzień później zwołała specjalną konferencję. Na niej do wszystkiego się przyznali. - Oszukiwaliśmy. Próbowaliśmy obejść system. To niedopuszczalne. Przez całą noc robiliśmy wszystko, co możliwe, by wyjaśnić, co się stało. Członkowie sztabu przyznali, że wszyli wzmocnione nici w kombinezony Forfanga i Lindvika. To dla mnie ogromny szok. To stoi w sprzeczności ze wszystkim, w co wierzę - powiedział Jan-Erik Aalbu, dyrektor sportowy reprezentacji.