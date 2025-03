Wisła Kraków zawstydziła wszystkie kluby Ekstraklasy. Tego się nie spodziewano

Gdy największą frekwencję na meczu piłkarskim w Polsce ogłaszano dwa tygodnie temu po spotkaniu Ruch Chorzów - Wisła Kraków, to nie budziło to większego zdziwienia. W meczu brały udział dwie uznane marki, spotkanie rozgrywano na legendarnym Stadionie Śląskim, do tego kibice obu drużyn przyjaźnią się i wspólnie wymyślono, że spróbują pobić rekord Polski na meczu ligowym w XXI w.