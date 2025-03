Lindvik i Forfang nic nie wiedzieli? Trener odpowiada. "Dlatego oszukaliśmy"

Norwegowie niespełna 24 godziny po konkursie zorganizowali specjalną konferencję prasową, na której przyznali się do winy, a właściwie zrobił to dyrektor reprezentacji, który nic o tym procederze nie wiedział. - Oszukiwaliśmy. Próbowaliśmy obejść system. To niedopuszczalne. Przez całą noc robiliśmy wszystko, co możliwe, by wyjaśnić, co się stało. Członkowie sztabu przyznali, że wszyli wzmocnione nici w kombinezony Forfanga i Lindvika. To dla mnie ogromny szok. To stoi w sprzeczności ze wszystkim, w co wierzę - przyznał całemu światu Jan-Erik Aalbu.