Sven Hannawald reaguje na norweską aferę. Ostre słowa rywala Małysza, wieszczy koniec

Skoki narciarskie. Norwegowie zrobili krzywdę całej dyscyplinie

"Wyścig zbrojeń" , który od lat trwa w skokach i polega na jak najmocniejszym naginaniu przepisów na swoją korzyść, od długiego czasu budzi kontrowersje wśród fanów skoków narciarskich. W walce o najwyższe miejsca nie liczą się kraje, w których skoki nie są tak mocno finansowane - Amerykanie, Turcy, Francuzi, Szwedzi czy Włosi nie włączają się do walki o miejsce w czołówce. Kraje, które mają wszystko, czyli miejsca do skakania i zdolną młodzież, nie inwestują w rozwój dyscypliny u siebie.

Przez to w konkursach Pucharu Świata udział bierze niewiele nacji, a bardzo często jest tak, że jedna potrafi zdominować większą część sezonu, jak stało się w tym roku z Austrią. Kibice tracą zainteresowanie - kiedyś napędzały je wielkie pojedynki wielkich zawodników, dziś czuć, że wiele zależy od choćby kombinezonów czy butów. Podczas mistrzostw świata w Trondheim najpierw głośno było o "śpiworze" Karla Geigera, co do którego sprzętowcy oceniający strój nie mieli wątpliwości, że był w porządku, a potem rozgorzała afera wokół oszustwa reprezentacji Norwegii. Obie te sprawy kładą się cieniem na skokach narciarskich i tym, z czego staje się znana ta dyscyplina.

Sven Hannawald ma złe wieści

Podobną opinię wyraziła szwedzka koordynatorka skoków narciarskich, Marit Stub Nybelius, która od lat stara się o to, by ta dyscyplina stała się w Szwecji znacząca. Szwedzi mają choćby skocznię w Falun i kilkukrotnie wysyłali swoich zawodników na Puchar Świata, nie odnosili jednak sukcesów. "To jest niesamowicie żmudne, bo w Szwecji walczymy o to, żeby ten sport się rozwijał i stawał się mocniejszy. Potem pojawiają się wiadomości takie jak ta, które uderzają we wszystkie mniejsze kraje i utrudniają walkę o ten sport" - podkreśliła w rozmowie z "Dagbladet".