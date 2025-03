Polka pokonana w finale na Sycylii. Trzy godziny później cieszyła się z tytułu

Oba decydujące spotkania zaplanowano na poniedziałek, co też wywróciło do góry nogami kalendarz tenisistki z Warszawy. W tym tygodniu miała startować bowiem w turnieju ITF w Nonthaburi w Tajlandii, w poniedziałek się z niego wycofała.

Tenis, ITF W35 w Solarino. Dwa finały Weroniki Falkowskiej, przegrana w singlu, tytuł w deblu

Finał w Solarino był pierwszym dla 24-latki od czterech miesięcy, poprzednio ustrzeliła dublet w innym włoskim mieście - Ortisei. Tam wygrała tytuły w singlu i deblu. W dzisiejszym meczu finałowym faworytką nie była - Joanna Garland z Tajwanu kolejne przeszkody pokonywała w Solarino z wielką łatwością. Pasjonatom tenisa to nazwisko coś pewnie powie - Garland, rówieśniczka Igi Świątek , rywalizowała w największych turniejach juniorskich ze ścisłą czołówką. Z Polką akurat przegrała, w Światowych Igrzyskach Młodzieży w Buenos Aires w 2018 roku (6:4, 3:6, 1:6), ale ogrywała m.in. Qinwen Zheng , Dianę Sznajder czy Elinę Awanesjan .

Kariery seniorskiej jednak dotąd nie zrobiła, dwa lata temu była na początku trzeciej setki rankingu, załapała się nawet do kwalifikacji Roland Garros. Aż w końcu głośno zrobiło się o niej jesienią zeszłego roku: wygrała turniej ITF w Kayseri, później dwa w Solarino i dwa w Szarm el-Szejk. W trzecim w Egipcie poległa w finalu, ale łącznie zaliczyła serię... 29 zwycięstw z rzędu. A ten rok zaczęła od dwóch tytułów w Nairobi, teraz na Sycylii dołożyła właśnie trzeci. Nie dała bowiem większych szans Polce, wygrała z nią 6:1 i 6:2, Weronka nie była w stanie "dobrać się do rywalki przy jej serwisie. Jedyne break pointy Falkowska zanotowała w ostatnim gemie meczu. A i tak go przegrała.