UEFA nagle ogłosiła ws. Szymona Marciniaka. Poruszenie w Hiszpanii. "Numer jeden"

Po tym spotkaniu Marciniak z Kwiatkowskim wytłumaczyli swoje interpretacje w rozmowach z mediami, ale te nie przekonały tych, którzy twierdzili, że decyzje były złe. Na naszego najlepszego sędziego spadła spora krytyka, co sprawiło, że Marciniak wziął krótki urlop. Do pracy wrócił w piątek 7 marca. Na kolejne wyzwanie czekać długo nie musiał.

Marciniak pod lupą. Hiszpanie mają jasne wnioski

UEFA w poniedziałek 10 marca poinformowała bowiem, że to właśnie Polak będzie rozjemcą hitowego spotkania między Atletico Madryt i Realem Madryt w ramach rewanżowego starcia 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tym samym spełniły się słowa Eduardo Itturalde Gonzaleza. - Nic w tym temacie nie wiem, ale to jest osoba (Szymon Marciniak przyp. red.), którą bym oddelegował do poprowadzenia tego meczu i myślę, że tak będzie - powiedział po pierwszym meczu były hiszpański sędzia.