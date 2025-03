Mistrz świata ma dość. Wielki eksperyment, ostatnia deska ratunku

Jason Doyle, jak mało kto wie, że o zdrowie i zabezpieczenia w żużlu trzeba dbać. Australijczyk wielokrotnie boleśnie był doświadczany przez kontuzje. Kiedyś uraz pozbawił go tytułu mistrza świata. Przed rokiem sezon zakończył już w czerwcu, bo nabawił się urazu barku i musiał przejść operację.

Jason Doyle mówi "dość" kontuzjom

Zasadniczo to kontuzje barków, gdy wymagany jest zabieg, są dużym problemem dla żużlowców. Poza Doylem w ostatnim czasie przekonał się o tym Janusz Kołodziej, który z tego samego powodu stracił większość rozgrywek. Lider Fogo Unii Leszno rehabilituje się do dzisiaj. Jason Doyle nauczony doświadczeniem postanowił znaleźć rozwiązanie, które pozwoli mu zniwelować ryzyko kolejnych kontuzji.

Były mistrz świata postawił na specjalny kevlar, który w momencie upadku działa jak balon. Jego strój momentalnie nabiera powietrza, co poprawia amortyzację upadku na przykład po uderzeniu o tor. Niegdyś na podobną nowinkę zdecydował się Chris Harris. Wydawało się, że ten patent za chwile zacznie być używany przez innych zawodników, ale nie przyjął on się w środowisku. Teraz wraca do tego Australijczyk.