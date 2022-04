Aluron CMC Warta Zawiercie - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Aluron CMC Warta Zawiercie zmarnował pierwszą szansę na awans do finału siatkarskiej PlusLigi. W drugim półfinale zawiercianie we własnej hali okazali się zdecydowanie słabsi od Grupy Azoty ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle i przegrali 0:3. Klubowi mistrzowie Europy wrócili na dobre tory i to oni będą faworytem trzeciego spotkania.



Aluron CMC Warta Zawiercie: Konarski, Zniszczoł, Malinowski, Conte, Niemiec, Bieńkowski, Depowski, Cavanna, Tavares Rodrigues, Orczyk, Rajsner, Szalacha, Kovacevic

Libero: Żurek, Makoś

Trenér: Igor Kolaković



Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Kłęk, Kaczmarek, Kosian, Rejno, Janusz, Staszewski, Kluth, Kaciczak, Śliwka, Semeniuk, Smith, Kalembka, Kozłowski, Żaliński, Huber

Libero: Majcherski, Shoji, Banach

Trenér: Gheorghe Cretu