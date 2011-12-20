VakifBank Stambuł – Developres Rzeszów. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport)
WIDEO | 1 godz. 35 minut temu
VakifBank: Cansu Ozbay, Gabriela "Gabi" Braga Guimaraes, Zehra Gunes, Isabelle Haak, Michelle Bartsch-Hackley, Chiaka Ogbogu – Ayca Aykac (libero) oraz Meryem Boz, Buket Gulubay, Tugba Senoglu. Trener: Giovanni Guidetti.
Developres: Katarzyna Wenerska, Kara Bajema, Magdalena Jurczyk, Bruna Honorio Marques, Jelena Blagojevic, Anna Stencel – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Izabella Rapacz, Ann Kalandadze, Julia Bińczycka, Daria Przybyła. Trener: Stéphane Antiga.
Developres: Katarzyna Wenerska, Kara Bajema, Magdalena Jurczyk, Bruna Honorio Marques, Jelena Blagojevic, Anna Stencel – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Izabella Rapacz, Ann Kalandadze, Julia Bińczycka, Daria Przybyła. Trener: Stéphane Antiga.