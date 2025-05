Prestiżowa porażka klubu milionera. Gwiazdy znów dały plamę, może być gorąco

Falubaz wygraną miał na wyciągnięcie ręki

Zasadniczo wszystkie okoliczności sprzyjały temu, aby to zielonogórzanie wygrali to spotkanie. Chodzi przede wszystkim o warunki torowe, które zmieniły się w wyniku opadów deszczu. Te ewidentnie zaskoczyły Stal, która na początku zawodów wydawała się być kompletnie pogubiona. Kiedy gościom udało się wyjść na prowadzenie nie byli jednak w stanie zadać decydującego ciosu. Aura okazała się dla gospodarzy łaskawa, przestało padać, tor się znacząco poprawił, a gorzowianie powoli zaczęli dochodzić do głosu.

Poza wszystkim olbrzymie problemy po stronie Stali miał w pierwszej fazie meczu junior Oskar Paluch, który jest kluczowy dla tej drużyny w kontekście wygrywania spotkań. Te wszystkie sprzyjające czynniki Falubaz nie potrafił jednak wykorzystać. Inna sprawa, że poza niezłym początkiem znów objawiły się te same problemu zielonogórzan, które znaliśmy z zeszłych kolejek. O ile poprawił się Leon Madsen, o tyle dalej pod formą jest Jarosław Hampel i Rasmus Jensen. Wydaje się, że punktów tej dwójki zabrakło do wygranej.

Wracając jednak do Stali, to trzeba podkreślić wyjątkowo dobrą postawę krytykowanego w ostatnich dniach Oskara Fajfera. To człowiek, który zapewnił w tym meczu gospodarzom zwycięstwo. Nikt nie spodziewał się, że na jego koncie będą aż dwa biegowe zwycięstwa. To był brakujący element w talii trenera Piotra Śwista, który tym razem pozwolił jego zespołowi skutecznie zapunktować.