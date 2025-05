To już pewne. Remis 1:1, którym 4 maja zakończyło się spotkanie Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze sprawił, że Lech Poznań na trzy kolejki przed końcem sezonu PKO BP Ekstraklasy wywalczył sobie pewną pozycję w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy sezonie 2025/2026. Wszystko to ze względu na kalendarz obecnego sezonu najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej. W tym momencie Lech ma na swoim koncie 63. punkty. Znajdująca się tuż za nim Jagiellonia Białystok ma 56. "oczek" natomiast zajmująca 4. lokatę Pogoń Szczecin przy jednej kolejce rozegranej mniej dorobiła się 53. punktów. Reklama

Z obliczeń wynika więc, że obydwa wymienione zespoły wciąż miałyby matematyczne szansę na wyprzedzenie poznaniaków, lecz... w ostatniej kolejce to właśnie Jagiellonia i Pogoń wyjdą na to samo boisko, co już teraz przypieczętowało obecność Lecha w europejskich pucharach.

Niespełna dzień wcześniej podopieczni Nielsa Frederiksena zdeklasowali walczącą o utrzymanie Puszczę Niepołomicę, strzelając aż 8 bramek w tym spotkaniu. Zwycięstwo to pokazało, że piłkarze "Kolejorza" wciąż są realnym kandydatem do zakończenia obecnego sezonu Ekstraklasy z tytułem mistrzowskim. Do liderującego Rakowa Częstochowa dzielą ich bowiem niespełna 2 punkty. Jak wiadomo, tytuł mistrza Polski uprawnia do gry w kwalifikacjach przyszłej edycji Ligi Mistrzów, dlatego też stawka jest niezwykle wysoka.

Legia, Piast, GKS. Niełatwy kalendarz Lecha na finiszu sezonu

Aby móc myśleć o mistrzostwie PKO BP Ekstraklasy piłkarze Lecha Poznań muszą zaliczyć perfekcyjną końcówkę sezonu, licząc jednocześnie na potknięcie obecnego lidera PKO BP Ekstraklasy. Dla ekipy z Poznania nie będzie to zadanie łatwe, bowiem na ich drodze do zakończenia tegorocznych rozgrywek pozostały kolejno: Legia Warszawa (11 maja), GKS Katowice (18 maja) oraz Piast Gliwice (24 maja). Najniżej notowana z tych ekip znajduje się obecnie na 11. pozycji w tabeli, podczas gdy stołeczna drużyna to ścisła czołówka ligi, która co prawda zagwarantował sobie występy w eliminacjach do Ligi Europy poprzez triumf w szalonym finale Pucharze Polski, lecz wciąż stanowi duże zagrożenie dla "Kolejorza". Reklama

Warto wspomnieć, że Raków Częstochowa również nie może mówić o łatwym terminarzu. Piłkarze prowadzeni przez Marka Papszuna w najbliższych tygodniach zmierzą się między innymi ze wspomnianą wcześniej Jagiellonią Białystok, która wciąż musi walczyć o prawo występów w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Pozostałe dwa zespoły, z którymi przyjedzie im zagrać to: Korona Kielce i Widzew Łódź.

Lech Poznań / Radosław Jóźwiak / AFP

Niels Frederiksen / MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy nie zawiedli choćby kibice Lecha Poznań / ADAM JASTRZEBOWSKI/Polska Press/East News / East News

Reklama Kulisy meczu Lech Poznań - Pogoń Szczecin w Fortuna Pucharze Polski / Polsat Sport / Polsat Sport