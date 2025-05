Pajor zachwyciła Hiszpanię. Dublet Polki, Barcelona o krok od tytułu

Przed kobiecą drużyną "Dumy Katalonii" jeszcze kilka ważnych spotkań, w tym trzy starcia na ligowym podwórku, które zadecydują o tytule F Ligi. Pierwsze z nich odbyło się już 4 maja, kiedy to piłkarki Barcelony stanęły naprzeciw zawodniczek Deportivo La Coruna. W przeciwieństwie do poprzedniego starcia z Badaloną w tym meczu mogliśmy podziwiać wyczyny Pajor już od pierwszej minuty.

Dublet Pajor w pierwszej połowie. Polka była nie do zatrzymania

Ci, którzy od dłuższego czasu śledzą poczynania kobiecej ekipy "Blaugrany" zapewne mogli przewidzieć jak będą wyglądać pierwsze minuty tego starcia. Piłkarki Barcelony zdecydowanie kontrolowały przebieg gry. Mimo to na pierwszą bramkę w tym spotkaniu musieliśmy poczekać aż do 13. minuty.

Wtedy to piłkę w pole karne otrzymała Sydney Schertenleib , lecz jej strzał trafił wprost pod nogi rywalki. Ta jednak zdecydowała się na przyjmowanie futbolówki, co okazało się bardzo brzemienne w skutkach. Tuż obok niej ustawiona była bowiem Ewa Pajor, która przejęła piłkę i bez zastanowienia skierowała ją w światło bramki, otwierając wynik spotkania . Kilka minut później Polka miała dwie świetne szanse na podprawienie swojego dorobku bramkowego jednak tym razem jej strzały okazały się minimalnie niecelne.

Widać było, że Ewa Pajor miała tego dnia duży ciąg na zdobywanie goli, co potwierdziło się w 31. minucie rywalizacji, kiedy to napastniczka Barcelony ponownie wpisała się na listę strzelczyń. Było to jej 38. trafienie w sezonie, co tylko pokazuje jak ważnym elementem drużyny Pere Romeu jest polska zawodniczka. Była to zarazem ostatnia bramka, jaką mogliśmy obserwować w tej części rywalizacji.