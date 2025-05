Bułka szaleje we Francji. We Włoszech Skorupski na celowniku. Fatalna wpadka

Marcin Bułka przeżywa gwiezdne tygodnie w zespole OGC Nice, być może ostatnie w tej drużynie. W tym czasie jego konkurent do miejsca w bramce reprezentacji Polski, a więc Łukasz Skorupski wraca do gry po kontuzji, której doznał w meczu przeciwko SSC Napoli. Drugim meczem po urazie było starcie wagi ciężkiej - przeciwko Juventusowi. Niestety już w 9. minucie Polak popełnił fatalny błąd, który doprowadził do gola dla gości z Turynu.