Mistrz, mistrz, Zagłębie! Hit dla KPR-u Gminy Kobierzyce!

Podopieczne Bożeny Karkut w sobotnie popołudnie pokonały Piotrcovię Piotrków Trybunalski 39:27 (16:14). KGHM MKS Zagłębie Lubin "włączyło wyższy bieg" w drugiej części spotkania - skuteczne były Kinga Jakubowska i Patricia Matieli Machado, a w bramce dobrze spisywała się Barbara Zima. Pod koniec meczu doszło do nieprzyjemnego zdarzenia z udziałem zawodniczki Piotrcovii Piotrków Trybunalski - Joanna Gadzina próbowała przeciąć długie podanie Barbary Zimy i zderzyła się z własną bramkarką - Karoliną Sarnecką. Skrzydłowa gości trzymała się za kolano, a jej koleżanka z zespołu zniosła ją z parkietu na rękach.

Nieodczarowany teren

Podopieczne Pawła Tetelewskiego musiały wreszcie przełamać złą passę w Kobierzycach, jeśli chciały pozostać w walce o mistrzostwo Polski. Tym razem również im się to nie udało. Już w pierwszej połowie zawodniczki KPR Gminy Kobierzyce wypracowały trzybramkową przewagę, a po przerwie lublinianki przez niemal dwanaście minut nie potrafiły znaleźć sposobu na Viktoriię Saltaniuk. W tym czasie gospodynie zdobyły pięć bramek z rzędu, powiększając przewagę do ośmiu trafień. PGE MKS FunFloor Lublin próbował jeszcze odrobić straty, ale brakowało argumentów, by zagrozić tego dnia świetnie dysponowanemu zespołowi z Kobierzyc.