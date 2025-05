Poruszenie w świecie tenisa. Legenda nie wytrzymała. "Nie rozumiem"

Boris Becker to postać, której chyba nie trzeba przedstawiać żadnemu fanowi tenisa. W ciągu swojej kariery sześciokrotnie sięgał on po tytuły mistrza wielkoszlemowego w grze pojedynczej , trzy razy wygrywał kończący sezon turniej ATP Finals i przez łącznie 12 tygodni nosił miano lidera światowego rankingu męskiego tenisa. Sukcesy odnosił także w grze podwójnej - w 1992 roku podczas XXV Letnich Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie sięgnął po złoto wraz z Michaelem Stichem . Panowie w finale debla mężczyzn pokonali Wayne’a Ferreirę i Pieta Norvala z Republiki Południowej Afryki.

Po przejściu na sportową emeryturę Becker nie był w stanie trzymać się z dala od kortu tenisowego. Postanowił więc podzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem i spróbować swoich sił jako szkoleniowiec . Do tej pory współpracował on m.in. z Duńczykiem Holgerem Rune. Po kilku miesiącach jednak drogi tenisisty i jego trenera się rozeszły. W ostatnim czasie mówiło się natomiast o tym, że Becker dołączyć ma już wkrótce do sztabu szkoleniowego niemieckiego gwiazdora, Alexandra Zvereva.

Boris Becker wbija szpilę młodym tenisistom. "Nie wytrzymują presji"

W ostatnich latach Becker miał okazję przyjrzeć się bliżej życiu młodych tenisistów, ich podejściu do rywalizacji i codziennym nawykom. Doszedł on do zaskakujących wniosków, którymi podzielił się w rozmowie ze "Spiegel". 57-latek nie miał zamiaru przebierać w słowach i otwarcie skrytykował młode pokolenie. Według niego tenisiści występujący obecnie w tourze oczekują teraz zbyt dużej "równowagi między życiem zawodowym a prywatnym" i czują się zbyt przytłoczeni, gdy dużo się od nich wymaga. Jak stwierdził, kiedy on występował na arenie międzynarodowej, zawodnicy byli bardziej odporni na stres i nie bali się ciężko pracować na swoje sukcesy.