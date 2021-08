Polska – Niemcy 3:1. Skrót meczu (POLSAT SPORT) Wideo WIDEO |

Polskie siatkarki rozpoczynają mistrzostwa Europy od zwycięstwa. W meczu z Niemkami nie wszystko im się udawało, ale to one popełniły mniej błędów niż rywalki i wygrały 3-1. Do zwycięstwa poprowadziła je Magdalena Stysiak.