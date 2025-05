Jeden mecz i się zaczęło. Hiszpanie słodzą Ter Stegenowi. "Był zbawcą"

Jesienią zeszłego roku w meczu z Villarrealem Marc-Andre ter Stegen doznał koszmarnej kontuzji kolana. Spekulowano, że uraz wykluczy go z gry do końca sezonu, jednak rzeczywistość okazała się nieco inna. Dzięki solidnej i sumiennej pracy Niemiec wrócił do pełnego zdrowia pod koniec kwietnia. Dlatego też - w geście podziękowania za zaangażowanie - Hansi Flick umieścił go we wyjściowym składzie na sobotnie spotkanie wyjazdowe 34. kolejki La Liga przeciwko Realowi Valladolid.

