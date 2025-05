Flick się nie wahał, od razu ogłosił ws. przyszłości Szczęsnego. Tuż po powrocie ter Stegena

Problemy Barcelony w Valladolid. O włos od kompromitacji

Flick już zdecydował ws. Szczęsnego i Ter Stegena. Ogłosił to na konferencji

- Myślę, że nasz stracony gol to pech, ale przez to traciliśmy jedną bramkę do przeciwników. To było od początku jasne, że Pedri i Frenkie zagrają po 45 minut - planowaliśmy to przed meczem. Ostatecznie, jestem zadowolony z trzech punktów. Daliśmy niektórym piłkarzom mniej minut i to jest dobre. To chcę powiedzieć po dzisiejszym meczu - dodał szkoleniowiec.