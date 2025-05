Jamie Vardy przez miłośników futbolu kojarzony jest głównie z Leicester City. To właśnie w tym klubie spędził on większą część seniorskiej kariery. Z "Lisami" zdobył ponadto historyczny tytuł mistrza Anglii, który do dziś wspominają nawet postronni kibice. Przygoda doświadczonego gracza z tą drużyną niebawem jednak dobiegnie końca, o czym poinformował sam zainteresowany w mediach społecznościowych.

