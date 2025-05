W walce wieczoru gali boksu w stolicy Arabii Saudyjskiej Saul "Canelo" Alvarez stanął do unifikacyjnego pojedynku wagi super średniej. Jego przeciwnikiem był William Scull , a na szali starcia zawisły wszystkie cztery pasy wspomnianej dywizji: WBO, WBA, WBC, IBF. To był trzeci pojedynek Meksykanina z rzędu, w którym mierzył się z niepokonanym dotychczas oponentem.

Scull boksował w typowym kubańskim stylu, dużo odskoków, pracy na nogach, boksowaniu z nieprzyjemnych pozycji. Nie wystarczyło to, aby zaskoczyć Alvareza. Niemalże żadna akcja czempiona IBF nie zrobiła wrażenia na potrójnym mistrzu.

Mimo iż defensywnie pięściarz z Ameryki Środkowej dobrze sobie radził, to nie wystarczyło to, aby przekonać sędziów do swojego zwycięstwa. Wszyscy trzej arbitrzy punktowi dali zwycięstwo Meksykaninowi w stosunku: 115-113, 116-112, 119-109. "Canelo" nie był zadowolony ze swojej postawy w tym pojedynku, ale koniec końców drugi raz w karierze zunifikował wszystkie pasy wagi super średniej.