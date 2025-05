Już w Miami Aryna Sabalenka wysłała jasny sygnał dla swoich rywalek - jestem w formie i będę walczyła o kolejne tytuły. Białorusinka po słabych występach w Dosze i Dubaju wyraźnie złapała wiatr w żagle i zaczęła seryjnie wygrywać kolejne mecze. W Stuttgarcie co prawda zatrzymała ją późniejsza triumfatorka - Jelena Ostapenko. 26-latka straty powetowała sobie jednak w Madrycie.

WTA Madryt. Sabalenka lepsza od Gauff w finale. Wystarczył dwa sety

Pierwszego seta wygrała 6:3, ale w drugim Gauff mocniej jej się postawiła. Amerykanka prowadziła nawet 5:4 i miała piłkę setową. Nie wykorzystała szansy, a Sabalenka doprowadziła do tie-breaka, w którym okazała się lepsza. Było to spotkanie zdecydowanie godne finału prestiżowego turnieju. Choć Gauff przegrała, w trakcie ceremonii szeroko się uśmiechała. W końcu był to dla niej pierwszy od WTA Finals finał.