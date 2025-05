Małysz rusza na pomoc polskiej biathlonistce. "Towarzyszą mi wielkie emocje"

Ogromnym zainteresowaniem Małysz cieszy się również po przejściu na sportową emeryturę. A swoją rozpoznawalność wykorzystuje on nie tylko dla własnych korzyści - od lat działa bowiem charytatywnie i robi wszystko, co w jego mocy, aby pomagać potrzebującym. Co roku emerytowany już skoczek bierze udział w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w tym roku dołączył także do akcji "Skok do Życia", która pomaga dzieciom z domu dziecka. To jednak nie koniec.