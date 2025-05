Konfrontację Legii z Pogonią śmiało moglibyśmy nazwać wielkim piłkarskim świętem, gdyby nie to, co działo się tuż przed rozpoczęciem spotkania. Po seriach wzajemnych wyzwisk starli się ze sobą sympatycy obu zespołów. Ponadto doszło do wielu incydentów przy wejściu kibiców na stadion. Policja nie pozostała bierna. W ruch poszła armatka wodna, w skrajnych przypadkach użyto gazu pieprzowego. Media społecznościowe od razu zalały się niepokojącymi filmami.

