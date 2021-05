Siatkówka. Leon: Chciałbym, żeby mój klup był na takim poziomie co ZAKSA. Wideo WIDEO |

- Już od pewnego czasu rozmawialiśmy z żoną o tym projekcie. Wcześniej myśleliśmy jednak, że nastąpi to dopiero po zakończeniu mojej kariery. Okazało się jednak, że pojawiła się wcześniej okazja zrealizowania takiego projektu, dzięki braciom Lejman, Karolowi i Mateuszowi. Odbyliśmy bardzo dobrą rozmowę, pojawiła się taka właściwa chemia, dlatego zdecydowaliśmy się zainaugurować ten projekt już teraz. Postawiliśmy na nazwę „Anioły”, bo właśnie postać anioła znajduje się w herbie Torunia. Rzeczywiście chcielibyśmy, aby w ciągu maksymalnie 4-5 lat ten zespół znalazł się w Plus Lidze. Taki jest nasz cel. A gdy już go zrealizujemy, będziemy mocno walczyć o zwycięstwo w Lidze Mistrzów.