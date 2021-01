PlusLiga. Karol Kłos i Michał Mieszko Gogol: Król Mariusz wraca do domu. WIDEO WIDEO |

Wydarzeniem meczu 20. kolejki PlusLigi PGE Skra Bełchatów - Trefl Gdańsk będzie przyjazd Mariusza Wlazłego do swojego poprzedniego klubu. Kapitan gości w Bełchatowie grał przez 17 sezonów. Z tą drużyną dziewięć razy zdobył mistrzostwo Polski, siedem razy Puchar i cztery razy Superpuchar Polski. Trzy razy stał na podium Ligi Mistrzów. - Król Mariusz wraca do domu. Szkoda, że na trybunach nie będzie kibiców, którzy na pewno pięknie by go przywitali - tak o tym wydarzeniu powiedział Karol Kłos, środkowy gospodarzy. O Wlazłym, sile rywali i prognozach na sobotnie spotkanie mówił też trener gospodarzy Michał Mieszko Gogol. (wideo: PGE Skra Bełchatów)