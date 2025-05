Świetne Kobierki! Najlepsza siódemka 26. serii ORLEN Superligi Kobiet!

To był bardzo trudny wybór, ponieważ na nominację zasłużyły zarówno Żaneta Lipok (MKS URBIS Gniezno), jak i Mariola Wiertelak (KPR Gminy Kobierzyce). Zdecydowaliśmy się jednak docenić pierwszą z wymienionych skrzydłowych, której bramki pozwoliły doprowadzić do remisu z Energa Starem Elbląg. Niewiele brakowało również, by jej trafienie zapewniło zwycięstwo gnieźniankom w regulaminowym czasie gry.

