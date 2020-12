Michał Mieszko Gogol: Fajnie, że wróciliśmy do Europy (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

- Fajnie, że wróciliśmy do Europy. Będziemy chcieli się pokazać z bardzo dobrej strony - mówi Michał Mieszko Gogol, trener PGE Skry. We wtorek bełchatowianie zainaugurują nowy sezon Ligi Mistrzów, do której w poprzednim nie zdołali się zakwalifikować. (wideo: PGE Skra Bełchatów)