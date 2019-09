Heynen pogratulował siatkarkom. Trener reprezentacji napisał coś jeszcze. Wideo WIDEO |

Polskie siatkarki przegrały w meczu o 3. miejsce na ME z Włoszkami 0:3, ale mimo to ich wynik uznawany jest za dobry. Polki otrzymały wiele gratulacji, m.in. od trenera Vitala Heynena. Belg stwierdził też, że może czas na to, aby objął jakąś kobiecą reprezentację. Czy jest to możliwe?