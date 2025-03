Michał Kubiak od ponad dziesięciu lat występuje w zagranicznych klubach i chociaż ostatnio pojawiały się doniesienia o zainteresowaniu byłym reprezentantem Polski ze strony przedstawicieli PlusLigi, to niewiele wskazuje na to, by ten mógł wrócić do ojczyzny. Co więcej, zdaniem włoskich mediów dwukrotny mistrz świata miał już zdecydować, gdzie zagra w kolejnym sezonie.