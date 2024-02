Michał Kubiak pierwsze kroki w seniorskiej siatkówce klubowej stawiał w Jokerze Piła, z którego przeniósł się do PZU AZS-u Olsztyn. Na swoim koncie ma też występy w zagranicznych klubach - w Hapoelu Kirjat Atta, Pallavolo Padwa czy Halkbanku Ankara. Przez trzy sezony (2011-2014) bronił barw Jastrzębskiego Węgla , ale najdłużej występował w Panasonic Panthers. Przyjmujący był związany przez siedem lat z japońskim klubem, z którego odszedł dopiero po poprzednim sezonie, wiążąc się z chińskim Shanghai Bright.

Niewykluczone jednak, że dwukrotny mistrz świata i wieloletni kapitan reprezentacji Polski ponownie zmieni otoczenie i wróci do Europy. To może stać się jednak dopiero przed startem kolejnego sezonu na Starym Kontynencie, o czym w rozmowie z TVP Sport mówił jego menedżer, Georges Matijasevic.

Sezon w lidze chińskiej kończy się w tym roku w kwietniu. Nie będzie więc możliwości, by Michał dołączył do jakiegokolwiek europejskiego klubu zaraz po zmaganiach w Azji

Michał Kubiak ponownie zagra w PlusLidze? Agent siatkarza nie wyklucza

Agent siatkarza podkreślił, że Kubiak ma mocną pozycję w chińskim zespole . Jego zespół świetnie radzi sobie w rozgrywkach klubowych, a polski siatkarz jest liderem drużyny. "W klubie władze są pod wrażeniem jego umiejętności przewodzenia zespołowi. Dopiero wróciłem z Szanghaju, naprawdę go chwalili" - dodał.