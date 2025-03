Czarne chmury nad Fornalem i spółką, "cierpieli" przez dwa dni. Teraz są pod ścianą

Jastrzębski Węgiel pod ścianą. Jakub Popiwczak wprost

Porażka z greckim zespołem była pierwszą porażką Jastrzębskiego Węgla w bieżącej edycji Ligi Mistrzów. Jak przyznał Popiwczak, siatkarzom mistrza Polski ciężko było "przetrawić" to, co wydarzyło się w Pireusie.

Analizując przebieg meczu libero zwrócił na to, że po dwóch przegranych setach Olympiakos zaczął grać lepiej. Rywale wykorzystywali swoje mocne strony i wywierali presję, co skutkowało kolejnymi błędami, jakie popełniali siatkarze Jastrzębskiego Węgla.

"Jeśli przeciwnik dopadnie cię do gardła i nie daje ci oddychać, zaczynasz czuć ciśnienie, ręka inaczej się zachowuje i to na pewno miało znaczenie. Teraz musimy się zresetować, zapomnieć o tamtej porażce i w środę pokazać swoją najlepszą siatkówkę. Nie wiadomo, co się wydarzy, ale bardzo mocno wierzę, że awansujemy do turnieju finałowego Ligi Mistrzów. Nie wyobrażam sobie, aby było inaczej, skoro mamy tak świetny zespół" - powiedział.