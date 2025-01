Nawet Wilfredo Leon był bezradny. Sensacyjny powrót gwiazdy, nokautujące ciosy

PlusLiga. Wilfredo Leon kontra Bartosz Bednorz. Kapitalne emocje w Rzeszowie

Drugą partię lepiej zaczęła jednak Asseco Resovia, która utrzymywała się dwa punkty przed przyjezdnymi. Do remisu 7:7 doprowadził kontratak wykończony przez Sasaka. Rzeszowianie odzyskali przewagę, kiedy w siatkę zaatakował Leon. Po chwili set znów się jednak wyrównał. Owację na trybunach wywołała zagrywka Bednorza, który "ustrzelił" mocnym ciosem Leona. Po chwili jednak wicemistrz olimpijski zablokował atak Boyera i to lubelski zespół prowadził 18:16. Do kolejnego remisu doprowadził as serwisowy Cebulja. Potem trzy razy z rzędu zadziałał rzeszowski blok i gospodarze prowadzili 23:20. W końcówce nie popisał się Leon, nie zawiódł za to Bednorz i rzeszowianie wygrali 25:22.