To będzie rewolucja w skokach. Pertile ujawnia. Skocznia może zostać w pełni zadaszona

Ostatnio - w trakcie 73. Turnieju Czterech Skoczni oglądaliśmy, jak do realizacji transmisji włączone zostały drony. To jeden z tych pomysłów, którymi Pertile zdaje się wręcz szczycić, a kibice są dość podzieleni. - Wprowadzenie drona i używanie go podczas produkcji telewizyjnej. Uważam to za fantastyczny krok, bo sprawia, że widownia ma nową perspektywę patrzenia na skok. Czasami, gdy patrzy się na obraz z drona, człowiek ma poczucie, że znajduje się na ramieniu skoczka i leci razem z nim - stwierdził w rozmowie z "Weszło.com".

Pertile z kolejnym szalonym pomysłem. Zadaszona skocznia?

To nie koniec pomysłów, które ma w swojej głowie włoski działacz. Od dłuższego czasu mówiło się, że Pertile pragnie, aby powstała mobilna skocznia narciarska, na której skakanie możliwe byłoby nawet w Brazylii. Jak się jednak okazuje to nie koniec. Pertile chce bowiem, aby powstał jeszcze inny rodzaj skoczni, z dala od narciarskiego świata.

- Ale jest jeszcze jeden projekt, o którym nie wspomniałem w Bischofshofen. To stworzenie pierwszej w pełni krytej, dużej skoczni narciarskiej. Mam nadzieję, że uda się to zrobić i stanie się to najprawdopodobniej w którymś z krajów arabskich. Może w Omanie? Arabii Saudyjskiej? A może w Zjednoczonych Emiratach Arabskich? Takie miejsce byłoby wielką atrakcją turystyczną, a do tego skoczkowie mogliby tam ćwiczyć latem, na śniegu. Gdyby drużyny np. zapraszały widzów na swoje zajęcia, mogłyby też trochę na tym zarobić, poza tym to sprzyjałoby promocji skoków narciarskich - zdradził.