Spektakularna porażka w PlusLidze. Mieli piłkę meczową, pogrążył ich wielki talent

PSG Stal Nysa zmarnowała szansę, by wyraźniej oddalić się od strefy spadkowej. Po dwóch świetnych setach we własnej hali z Treflem Gdańsk miała nawet piłkę meczową w czwartej partii, ale nie wykorzystała szansy i goście doprowadzili do tie-breaka. W nim, napędzani atakami 21-letniego Aliaksieja Nasewicza, wyraźnie lepsi byli właśnie siatkarze z Trójmiasta. To Nasewicz, który zdobył 25 punktów, został wybrany bohaterem spotkania.