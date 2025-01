Narasta konflikt na szczycie. Desperacki apel, Legia idzie na pełne zwarcie

Newralgiczny okres nastąpi w trzeciej dekadzie przyszłego miesiąca . Wybrańcy Adriana Siemieńca zmierzą się wówczas z TSC Backa Topola w rewanżu 1/16 finału LKE, następnie z Cracovią w lidze na jej terenie i z Legią Warszawa w ćwierćfinale PP (również w gościnie). Częstotliwość gier - co trzy dni.

Legia - Jagiellonia w Pucharze Polski. Przedmecz już trwa, mistrzowie kraju na ofsajdzie

Białostoczanie postanowili zaapelować do PZPN o przesuniecie potyczki z Legią na 27 listopada. Mieliby wówczas dzień dłużej na regenerację. Nie spotkali się jednak z pozytywnym odzewem .

" Prośba ta wynika z chęci zapewnienia obu drużynom równych szans na przygotowanie się do tego niezwykle ważnego spotkania, którego stawką jest awans do półfinału Pucharu Polski " - czytamy w korespondencji.

"Równocześnie podkreślamy, że Legia Warszawa jako zespół zakwalifikowany do pierwszej ósemki Ligi Konferencji Europy nie będzie w tym czasie rozgrywać innych spotkań poza ligowymi. Sytuacja ta stanowi znaczący handicap pod względem przygotowania do ćwierćfinałowego meczu Pucharu Polski" - to dalszy fragment listu.