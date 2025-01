Legenda odbiera dziedzictwo Usykowi. Wielki cios dla ukraińskiego mistrza

- Tyson i Usyk to dwaj dobrzy zawodnicy, ale to, co musisz wiedzieć o Ołeksandrze, to to, że zawsze będzie w formie i woli umrzeć niż przegrać. Zawsze da z siebie wszystko, co stanowiło dużą różnicę w ich rewanżu. Usyk zdecydowanie musi być jednym z trzech najlepszych wszech czasów, ponieważ zawsze jest w formie, nie szuka wymówek i ciężko pracuje. O to właśnie chodzi w życiu i to właśnie starasz się przekazać następnemu pokoleniu wojowników - powiedział ostatnio legendarny Evander Holyfield dla Fight Cub TV.