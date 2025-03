Wielki triumf Ukrainki po pięciu godzinach. Amerykańska mistrzyni odpada z Indian Wells

Pojedynek Jessica Pegula - Elina Switolina był rewanżowym starciem za ich potyczkę z Dohy. Na Bliskim Wschodzie lepsza okazała się Amerykanka, wygrywając 6:3, 7:6(3). Reprezentantka Stanów Zjednoczonych przybyła do Indian Wells opromieniona sukcesem w turnieju WTA 250 w Austin. Na kortach w Teksasie zdobyła swój premierowy tytuł w tym sezonie, pokonując w finale McCartney Kessler. Dorzucając do tego dwa zwycięstwa w Kalifornii, finalistka US Open 2024 przystępowała do batalii z Ukrainką mając na koniec siedem wygranych meczów z rzędu. Jedno z nich odniosła w starciu z Magdą Linette. Reklama

Zawodniczka naszych wschodnich sąsiadów nieźle rozpoczęła tegoroczne zmagania, docierając do ćwierćfinału Australian Open. Przegrała w nim z późniejszą triumfatorką zmagań - Madison Keys. W kolejnych tygodniach brakowało jednak dobrych wyników. W Indian Wells stanęła przed szansą nie tylko na rewanż za porażkę z Dohy, ale również drugi awans do najlepszej "8" jakichkolwiek rozgrywek w tym sezonie.

Trzysetowy pojedynek Pegula - Switolina. Znamy kolejną ćwierćfinalistkę WTA 1000 w Indian Wells

Mecz rozpoczął się idealnie z perspektywy Peguli. Już na "dzień dobry" wypracowała sobie przełamanie, a później podwyższyła prowadzenie na 2:0. Kolejne minuty należały jednak do Switoliny. Po pięciu gemach to Ukrainka znajdowała się z przodu, a chwilę później miała w sumie cztery break pointy na 4:2. Nie wykorzystała żadnego z nich i Jessica zaczęła odzyskiwać lepszy rytm po fragmencie dominacji ze strony Eliny. W dalszym fragmencie obie pilnowały swoich podań, trwała zacięta walka.

Kluczowy moment nadszedł w trakcie jedenastego rozdania. Wówczas Amerykanka doprowadziła do przełamania, po którym serwowała po zwycięstwo w secie. Zaczęła jednak źle, przegrywając dwie pierwsze wymiany. Mimo to jako pierwsza wypracowała sobie okazję na domknięcie gema. Pierwsza szansa nie wystarczyła, ale po chwili przyszła druga. Tym razem partia dobiegła już końca. Ostatecznie to tenisistka z USA zgarnęła premierową odsłonę rezultatem 7:5. Reklama

Pegula starała się wykorzystać swoje momentum i walczyła o przełamanie już na starcie drugiego seta. Mimo to zawodniczka naszych wschodnich sąsiadów nie dopuściła do żadnego break pointa i rozpoczęła od prowadzenia. Po chwili mistrzyni WTA Finals 2018 sama zaczęła uciekać Amerykance. Najpierw dobrała się do podania przeciwniczki, a potem powiększyła przewagę do stanu 3:0. Nie było jednak o to łatwo, bo z wyniku 40-15 zrobił się break point powrotny dla Jessie. Zacięta końcówka padła ostatecznie łupem Switoliny.

Gra obu tenisistek mocno falowała. W następnych minutach finalistka US Open 2024 zerwała się do walki, wygrała gema i prowadziła 30-0 przy podaniu Eliny. Od tego momentu Ukrainka wygrała w sumie... siedem akcji z rzędu, co chwilę później przełożyło się na prowadzenie 5:1 i w dodatku własny serwis po zwycięstwo w drugiej odsłonie. Switolina wykorzystała tę szansę. Zamknęła seta rezultatem 6:1 i doprowadziła do decydującej partii.

Reprezentantka Stanów Zjednoczonych nie zdołała zareagować na wydarzenia także na początku trzeciego seta, bowiem od razu straciła swoje podanie. Kilka akcji później nadeszły jednak opady deszczu i mecz został przerwany przy stanie 1:0 *30-15 w decydującej partii z perspektywy Eliny. Zawodniczki opuściły kort i mimo kilkukrotnej próby wznawiania, wróciły na niego dopiero po... prawie trzech godzinach. Reklama

W pierwszym punkcie po powrocie Ukrainka posłała asa, później błąd z forhendu popełniła Jessica i zrobiło się 2:0. Po chwili Pegula dołożyła premierowego gema na swoje konto w trzecim secie, jednak w następnych minutach Amerykanka znów popełniała więcej błędów i w trakcie piątego rozdania doszło do kolejnego breaka na korzyść Switoliny. Kolejny gem toczył się na przewagi, ale mistrzyni WTA Finals 2018 podwyższyła prowadzenie do stanu 5:1. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Eliny 5:7, 6:1, 6:2. W ćwierćfinale WTA 1000 w Indian Wells zagra z Jeleną Rybakiną lub Mirrą Andriejewą.

