Lewandowska zachwyciła stylizacją. Za te buty musiała sporo zapłacić

Anna Lewandowska pochwaliła się stylizacją na co dzień. Postawiła na modne dodatki

Choć buty i przewiązana w pasie koszula miały być tutaj jedynie dodatkami uzupełniającymi stylizacje, to właśnie one najbardziej przyciągają uwagę. I to wcale nie bez powodu. Lewandowska postawiła bowiem na koszulę Tartan Shirt od One Shirt, której cena wynosi 650 złotych, oraz model butów The 2000 Chelsea Boot od misbhv za 1470 złotych.