FC Barcelona wygrała z Benficą 4:1 w dwumeczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Już po lutowym losowaniu było jasne, że przynajmniej do półfinału nie trafi na rywala z najwyższej półki. W kwietniu czeka ją ćwierćfinałowy bój z Lille lub Borussią Dortmund. Starcie z niemieckim zespołem byłoby kolejną okazją do powrotu Roberta Lewandowskiego na "stare śmieci". To będzie szósty raz, gdy "Lewy" dochodzi do 1/4 finału tych rozgrywek.