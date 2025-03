Nocne starcie Zheng - Kostiuk. Znamy rywalkę Świątek w ćwierćfinale WTA 1000 w Indian Wells

Początek spotkania przebiegał pod dyktando serwujących. W trzecim gemie Kostiuk prowadziło 30-0 przy podaniu Zheng, ale później Chinka zgarnęła cztery akcje z rzędu i znów znalazła się z przodu. W trakcie kolejnego rozdania byliśmy świadkami pierwszych break pointów w całym pojedynku. Qinwen wykorzystała trzecią okazję i zbudowała dwugemową przewagę. Ten moment zapoczątkował festiwal przełamań . Został on przerwany dopiero podczas dziewiątego rozdania - w momencie, gdy mistrzyni olimpijska serwowała po zwycięstwo w partii. Zawodniczka z Azji prowadziła już 40-0, miała trzy setbole. Mimo to doszło jeszcze do stanu równowagi. Po chwili pojawiła się jednak czwarta okazja na zamknięcie premierowej odsłony i tym razem Zheng już ją wykorzystała, ostatecznie triumfując 6:3.

Kilka minut później mistrzyni olimpijska ponownie dobrała się do podania przeciwniczki i przy stanie 5:2 serwowała po awans do ćwierćfinału. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6:3, 6:2 na korzyść tenisistki z Azji. Tym samym nie dojdzie do powtórki zestawienia w Indian Wells sprzed roku, kiedy to Świątek rywalizowała z Kostiuk o awans do finału. Czeka nas za to rewanżowe starcie za półfinał igrzysk. To właśnie w Paryżu Zheng odniosła swoje jedyne jak dotąd zwycięstwo przeciwko Idze, zabierając Polce marzenia o złocie. W czwartek raszynianka stanie przed szansą na siódmą wygraną w bezpośredniej rywalizacji z Chinką.