W batalii o ćwierćfinał 26-latkę czeka starcie ze szczęśliwą przegraną z eliminacji - Sonay Kartal. Reprezentantka Wielkiej Brytanii ma za sobą podobną historię, co Eva Lys podczas Australian Open. Niemka również weszła do głównej drabinki jako tzw. lucky loser i odpadła dopiero w czwartej rundzie po pojedynku z Igą Świątek. Na tym samym etapie zmagań, tyle że w Indian Wells, znajduje się teraz Kartal. To efekt zwycięstw z Varvarą Lepchenko, Beatriz Haddad Maią i Poliną Kudiermietową. Zestawienie Aryny z Sonay sprawia, że będziemy świadkami historycznego pojedynku. Pierwszy raz dojdzie do starcia liderki rankingu ze szczęśliwą przegraną z eliminacji na etapie najlepszej "16" podczas imprezy rangi WTA 1000.