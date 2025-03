Iga Świątek jak na razie z wszelkim powodzeniem walczy o to, by w Indian Wells obronić wywalczony w ubiegłym roku tytuł - we wtorkowy wieczór Polka w swym trzecim starciu na amerykańskiej ziemi ograła w zasadzie błyskawicznie Karolinę Muchovą 6:1, 6:1. Pomiędzy kolejnymi potyczkami raszynianka wzięła przy tym udział w nietypowym nagraniu przygotowanym przez organizatorów turnieju, w którym wypowiedziała dość ciekawe słowa pod adresem... Aryny Sabalenki.